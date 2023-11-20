ISW заявив про «підтверджене просування» ЗСУ біля Авдіївки

Українські сили контратакували поблизу Авдіївки на Донеччині і здійснили «підтверджене просування» 19 листопада, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Геолоковані кадри, опубліковані 19 листопада, показують, що українські сили просунулися біля залізниці на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки). Російський воєнний блогер стверджував, що українські війська відбили позиції біля залізниці поблизу Степового і контратакували біля Авдіївського коксохімічного заводу. Російські війська проводили наступальні операції поблизу Авдіївки, але не досягли жодних підтверджених успіхів 19 листопада», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що українські й російські сили продовжують бойові дії на сході й півдні України, хоча дощова погода, ймовірно, продовжуватиме вповільнювати темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов.

«Морозні погодні умови взимку, швидше за все, сприятимуть поновленню більш активних бойових дій, а дощова погода, яка триває, навряд чи зупинить українські чи російські атаки», – кажуть в ISW.

Міністерство оборони Великої Британії 18 листопада заявило, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському й Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої. У Міністерстві оборони Великої Британії додали, що з настанням холодної зими на сході України майже немає перспектив серйозних змін на лінії фронту. Українські військові заявляли, що очікують, нової хвилі штурму Авдіївки з боку військ РФ.

Ввечері 19 листопада Генштаб Збройних сил України повідомив, що за добу на фронті було 45 бойових зіткнень. У Генштабі додали, що на Авдіївському напрямку російські війська вели «безуспішні штурмові дії» південніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Сєверного і Авдіївки Донецької області.