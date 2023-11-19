Сили оборони відбили 13 атак Росії на Мар’їнському напряму – Генштаб про добу на фронті

Протягом доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, заявив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 19 листопада. Оперативна обстановка на сході та півдні «залишається складною».

За зведенням, українські війська відбили:

сім російських атак біля Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки (Куп’янський напрямок)

11 атак поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку

дев’ять атак на Авдіївському напрямку: південніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки

13 атак на на Мар’їнському напрямку – поблизу Мар’їнки та Побєди

«безуспішні» штурмові дії західніше Старомайорського в напряму Шахтарська

Російські загарбники не вели наступальних дій на Лиманському та Запорізькому напрямках протягом доби. При цьому Сили оборони, за даними штабу, продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку та біля Бахмута.

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«Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», – йдеться в зведенні.

Генштаб звітує про два авіаційних удари по російських військах, а також про ураження ракетними військами особового складу, техніки та боєприпасів армії РФ.