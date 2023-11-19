Російський дрон пошкодив інфраструктурний обʼєкт – Київська ОВА

У ніч із 18 на 19 листопада повітряна тривога на Київщині тривала майже чотири години, внаслідок атаки російського дрона пошкоджений інфраструктурний обʼєкт, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована. Усі екстрені служби та оперативні групи задіяні і працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки», – вказав Кравченко.

У ніч на 19 листопада російські війська атакували Україну безпілотниками типу «Шахед». За даними командування Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 15 із 20 дронів. Протиповітряна оборона працювала в Київській, Чернігівській та Полтавській областях.