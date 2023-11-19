Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Російський дрон пошкодив інфраструктурний обʼєкт – Київська ОВА

Перехоплення російського дрона в Києві, фото ілюстративне
Перехоплення російського дрона в Києві, фото ілюстративне

У ніч із 18 на 19 листопада повітряна тривога на Київщині тривала майже чотири години, внаслідок атаки російського дрона пошкоджений інфраструктурний обʼєкт, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована. Усі екстрені служби та оперативні групи задіяні і працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки», – вказав Кравченко.

У ніч на 19 листопада російські війська атакували Україну безпілотниками типу «Шахед». За даними командування Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 15 із 20 дронів. Протиповітряна оборона працювала в Київській, Чернігівській та Полтавській областях.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG