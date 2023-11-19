Упродовж доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення, повідомляє зранку 19 листопада Генеральний штаб ЗСУ.

«Загалом ворог завдав пʼять ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – ідеться в повідомленні.

Під артилерійський вогонь потрапили понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, вказують у Генштабі ЗСУ.

За цими даними, на Лиманському напрямку армія РФ вела штурмові дії у районі села Торське Донецької області; ЗСУ відбили вісім атак на Бахмутському напрямку поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області, українські війська продовжують штурмові дії на південь від Бахмута.

Російські війська продовжують спроби оточити Авдіївку, українські сили тримають оборону в цьому районі, натомість Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, вказано в повідомленні.

Також у Генштабі ЗСУ інформують, що впродовж доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.