Байден пояснив, чому підтримка України важлива для США

Президент США Джо Байден у своїй статті для американського видання The Washington Post пояснив важливість підтримки України для Сполучених Штатів.

«З двох світових війн минулого століття ми знаємо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не зникає сама собою. Вона безпосередньо втягує Америку. Тому наша відданість Україні сьогодні – це інвестиція у нашу власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра. Ми утримуємо американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу та Батьківщину. Ми надаємо їм зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі», – переконаний американський лідер.

Байден наголосив, що «Сполучені Штати роблять це не самі». «Понад 50 країн приєдналися до нас, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно для захисту. Наші партнери несуть значну частину економічної відповідальності за підтримку України», – нагадав президент США.

Раніше цього тижня американські конгресмени схвалили, а президент Байден підписав закон про тимчасові витрати, щоб запобігти закриттю уряду. Схвалений документ не передбачає допомогу для України чи Ізраїлю.

Надзвичайний та повноважний посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що нова тимчасова бюджетна резолюція (ТБР) є так званою «чистою» резолюцією – тобто продовжує дію видатків на рівні минулого року. Жодні додаткові питання, які зараз активно обговорюються в Конгресі, включно з міжнародною допомогою Україні та Ізраїлю, не планувались в цей документ.

За її словами, допомога Україні й надалі активно обговорюється в Конгресі – як у варіанті пропозиції поданої Адміністрацією Байдена (він подав до Конгресу запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, більша частина – 61,4 млрд доларів – з яких призначена для України – ред.) так і у різних інших модальностях, але на відміну від ТБР допомога обговорюється на рік, а не на 3 місяці.