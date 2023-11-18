Зброя спрямованої енергії (DEW) може допомогти Україні швидко здобути перемогу – генерал Веслі Кларк

Поле бою в Україні не є в глухому куті. Воно може стати «надзвичайно динамічним» у будь-яку хвилину, і зрушити ситуацію можуть різні події, як позитивні для України, так і негативні, вважає екскомандувач сил НАТО в Європі генерал армії США у відставці Веслі Кларк.

Брак політичної волі, брак логістичної підтримки, або ж технологічний прорив можуть різко змінити ситуацію, тож завданням України і партнерів є змінити її в бік переваги Києва, а не навпаки, каже американський генерал у відставці Веслі Кларк.

На його думку, Україна та її західні партнери перебувають у стані інтенсивних технологічних перегонів зі своїми противниками, «які впливають на кожну армію в світі».

Не дати Україні програти і не дати Росії виграти

Ухваливши політику «не дати Україні програти і не дати Росії виграти», американська адміністрація не надала Україні тієї зброї, яка б могла призвести до перемоги України ще цього року, вважає колишній військовий.

Тому нині, на його думку, перемога України у війні проти Росії залежить не лише від постачання вже обіцяної зброї, як, наприклад, артилерійські системи ATACMS, чи винищувачі F-16, але і від появи на полі бою нової високотехнологічної зброї, яку можуть постачати союзники, або ж Україна зможе навчитися виробляти її самостійно.

Технології, що приховують війська від ворожої розвідки

Йдеться, зокрема про те, що потрібні технології, які дозволяють сховати війська від розвідки противника, і такі, що будуть знищувати розвідувальні можливості противника.

«Правда полягає в тому, що на полі бою більше немає можливості приховатись, якщо тільки це не створити штучно. І зараз у росіян такі проблеми: у них немає тепловізорів, тому вони погано бачать крізь хмари. Можливо, не так добре бачать вночі, але це виправлять дуже скоро. Тому можливість блокувати термічні, чи інші спектральні випромінювання дійсно важлива для просування вперед на полі бою», – сказав колишній командувач під час круглого столу, який організувала «Атлантична рада» 16 листопада.

Зброя спрямованої енергії може зламати ситуацію на полі бою

Також, на його думку, Україна потребує цілком нового типу зброї – зброї спрямованої енергії (DEW), що завдає шкоди своїй цілі високо сфокусованою енергією без твердого снаряда.

Українські наукові дослідження, високі технології – це є майбутнім вашого успіху на полі бою

Йдеться про лазерний промінь, мікрохвилі, пучки частинок і звукові промені. Ця технологія може використовуватися, зокрема, проти живої сили, ракет, транспортних засобів та дронів.

«Цю зброю мають США, її має Ізраїль. Україна не отримає її від США, тому що вона засекречена. Зараз все базується на електроніці. Більшість електроніки у колишньому СРСР вироблялося в Україні. Українські наукові дослідження, високі технології, електрооптичні технології – все це є майбутнім вашого успіху на полі бою», – вважає Кларк.

Технологічні перегони з Росією

«Піхота, танки, зброя для прориву – все це добре, але ми просуваємося в бік спрямованої енергії швидше, ніж ви можете собі уявити. Ви є в технологічних перегонах з Росією, і якщо ви їх не виграєте, ми не зможемо надати вам достатньо амуніції та танків, щоб не дати Росії перемогти», – попереджає колишній командувач сил НАТО.

Сподіваюсь, Ізраїль зрозуміє, що Росія не є їхнім другом, а безпека Ізраїлю залежить, принаймні частково, від безпеки України

Він каже, що Україні самій потрібно буде налагодити виробництво зброї, що стрілятиме лазерними променями, чи мікрохвилями, які допоможуть «очистити небо» від спостережних дронів «Орланів», чи інших російських дронів.

«Я сподіваюсь, що на якомусь етапі Ізраїль зрозуміє, що Володимир Путін не є їхнім другом, а Росія не є їхнім північним другом, а швидше північним суперником. І вони зрозуміють, що безпека Ізраїлю залежить, принаймні частково, від безпеки України», – вважає Веслі Кларк.