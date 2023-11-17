США: Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасові витрати, щоб запобігти закриттю уряду, повідомляє Білий дім.



Документ передбачає продовження фінансування до 19 січня пріоритетних сфер, решта буде фінансуватися до 2 лютого.

16 листопада Сенат схвалив цей законопроєкт про тимчасове фінансування американського уряду. За два дні до цього, 14 листопада, Палата представників США схвалила проєкт нової тимчасової бюджетної резолюції (ТБР), уникнувши припинення роботи федерального уряду (шатдауну).

Тоді у Білому домі заявили, що Байден готовий підписати схвалений Палатою представників законопроєкт, якщо його схвалить Сенат.

Схвалений документ не передбачає допомогу для України чи Ізраїлю.

Надзвичайний та повноважний посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що нова тимчасова бюджетна резолюція (ТБР) є так званою «чистою» резолюцією – тобто продовжує дію видатків на рівні минулого року. Жодні додаткові питання, які зараз активно обговорюються в Конгресі, включно з міжнародною допомогою Україні та Ізраїлю, не планувались в цей документ.

За її словами, допомога Україні й надалі активно обговорюється в Конгресі – як у варіанті пропозиції поданої Адміністрацією Байдена (він подав до Конгресу запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, більша частина – 61,4 млрд доларів – з яких призначена для України – ред.) так і у різних інших модальностях, але на відміну від ТБР допомога обговорюється на рік, а не на 3 місяці.