ППО збила вночі 15 із 20 російських дронів – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 19 листопада російські війська атакували Україну безпілотниками типу «Шахед». За даними командування Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 15 із 20 дронів. Протиповітряна оборона працювала в Київській, Чернігівській та Полтавській областях.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що вночі над Києвом та на підступах до столиці було знищено близько десятка дронів.

«За поточною інформацією, у місті не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань (дані оперативних зведень уточнюються)», – написав чиновник у телеграм-каналі. Попко додав, що дрони заходили на атаку Києва хвилями з різних напрямків, постійно змінюючи вектори руху.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.