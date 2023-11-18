У Києві оголошено повітряну тривогу: в області працює ППО

Ввечері 18 листопада в Києві оголошено повітряну тривогу, йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

«Одна із груп ударних ворожих БПЛА наближається до Києва», – кажуть у Повітряних силах.

Жителів закликали перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

«Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки», – кажуть у Київській обласній військовій адміністрації.

Раніше повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників «шахед», було оголошено також на Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині. Згодом тривогу оголосили на Чернігівщині.

О 21.19 повітряна тривога пролунала в Київській області та на Черкащині.

Згодом тривогу оголосили на Харківщині через загрозу застосування Росією авіаційного озброєння.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.