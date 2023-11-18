Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У низці областей України оголосили тривогу через загрозу атаки «шахедів»

Українська протиповітряна оборона перехопила безпілотник Shahed у повітрі під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото
Українська протиповітряна оборона перехопила безпілотник Shahed у повітрі під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото

У низці областей України ввечері 18 листопада оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників «Шахед», які запустили російські військові.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух дронів на Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині.

«Шахеди» рухаються у західному напрямку. Загроза для Чернігівської област», – йдеться, зокрема, у повідомленні Повітряних сил.

О 21.19 повітряна тривога була оголошена в Київській області та на Черкащині.

Згодом тривогу оголосили на Харківщині через загрозу застосування Росією авіаційного озброєння.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG