Влада Херсонщини і Донеччини повідомила про жертв атак військ РФ на цивільних за добу

Через обстріли військ РФ за минулу добу в Херсонській області загинула людина, троє зазналт поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 101 обстріл, випустивши 577 снарядів із мінометів, артилерії, «Градів», танків, СПГ, АГС, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 26 снарядів», – написав він у Telegram.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області та будинок культури в Бериславському районі.

За даними Донецької ОВА, 16 листопада через обстріли військ РФ поранень зазнали двоє жителів Донеччини – в Антонівці. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо двох загиблих у Селидовому та одного пораненого у Торецьку, повідомили в ОВА.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.