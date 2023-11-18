ОВА: через атаку військ РФ по Одещині пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, є поранений

Через атаку російських військ по Одещині ударними безпілотниками цієї ночі є руйнування у регіоні, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

«На жаль, в Одеському районі відбулося влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізували. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян», – йдеться в повідомленні.

Упродовж ночі повітряна тривога оголошувалась у Києві і в низці інших регіонів. Дані по областях уточнюються. За даними військових, вночі сили ППО збили у небі України 29 із 38 безпілотників.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.