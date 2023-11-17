Повітряна тривога триває у семи областях і Києві. У ЗСУ повідомили про чергові «Шахеди» з півдня і півночі

Повітряні сили ЗСУ в ніч на 17 листопада повідомили про продовження атаки «Шахедів», які Росія запустила по Україні.

«Атака «Шахедів» із півдня триває. Чергова група ударних дронів на межі Херсонщини і Миколаївщини, рухається на північний захід. Загроза застосування ударних БпЛА для областей, де оголошена повітряна тривога, залишається. Старокостянтинів, Чернігів – залишайтеся в укриттях. «Шахеди» з півночі у напрямку Києва. «Шахеди» зі сходу у напрямку Миколаєва», – йдеться в повідомленнях Повітряних сил у телеграмі.

Станом на 00:35 повітряна тривога оголошена у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській областях і в Києві.

Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони в місті.

«Київ – працює ППО. Перебувайте в укриттях», – йдеться в повідомленні.

Про початок атаки кількох груп дронів у ЗСУ повідомили ввечері 17 листопада.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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