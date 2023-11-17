«Атака «Шахедів» із півдня триває». Повітряну тривогу розширили ще на дві області

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що атака російських дронів триває, повітряну тривогу розширили ще на дві області: Київську і Черкаську.

«Атака «Шахедів» з півдня триває! Чергова група ударних дронів на Миколаївщині, рухається на північний захід. Загроза застосування ударних БпЛА для областей, де оголошена повітряна тривога, залишається», – йдеться в повідомленні Повітряних сил, оприлюдненому ввечері 17 листопада у телеграмі.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух дронів на Дніпропетровщині, у Харківській, Полтавській, Запорізькій областях, Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині.

Станом на 22:50 повітряна тривога оголошена в Київській (крім Києва), Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Херсонській областях.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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