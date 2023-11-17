У низці областей України оголосили тривогу через загрозу «Шахедів»

У низці областей України ввечері 17 листопада оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників «Шахед», які запустила Росія.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух дронів на Дніпропетровщині, у Харківській, Полтавській, Запорізькій областях, Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині.

«Кривий Ріг, Запоріжжя, Миргород – перебувайте в укриттях», – йдеться, зокрема, у повідомленні Повітряних сил.

Тривога оголошена також у Донецькій області.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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