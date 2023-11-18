Вночі сили ППО збили у небі України 29 із 38 безпілотників – Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення уночі 29 ударних безпілотників, запущених армією РФ по Україні.

«У ніч на 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ) ударними ПЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників Shahed-136/131. «Шахеди» атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил. До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

У КМВА раніше повідомили про збиті близько десятка БПЛА на підступах до Києва.

Упродовж ночі повітряна тривога оголошувалась у Києві і в низці інших регіонів. Дані по областях уточнюються.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.