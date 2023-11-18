Усі запущені на Київ повітряні цілі знищено – КМВА

Російські війська вночі 18 листопада здійснили спробу атакувати Київ з повітря, усі цілі знищені силами протиповітряної оборони, повідомив у Telegram голова КМВА Сергій Попко.

«Друга атака ворожих безпілотників по Києву за цей місяць. Дрони противника (за попередніми даними – баражуючі боєприпаси типу Shahed) були запущені з південного напрямку. Аби дістатися столиці, БПЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км. На атаку Києва беспілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі – майже десяток – були уражені на підступах до Києва», – повідомив Попко.

За попередніми даними, каже він, у місті без жертв та руйнувань.

Упродовж ночі повітряна тривога у Києві оголошувалась двічі. Загроза про небезпеку з повітря була і в низці інших регіонів. Дані по областях уточнюються.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.