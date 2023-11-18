Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Сили РФ атакували селище на Харківщині, пошкоджені будинки – ОВА

Наслідки ракетного удару армії РФ по Харківській області, ілюсттративне фото
Наслідки ракетного удару армії РФ по Харківській області, ілюсттративне фото

Сили РФ в суботу, 18 листопада, атакували Харківську область, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

За даними відомства, внаслідок удару були пошкоджені два будинки, обійшлося без постраждалих.

«Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти. Сьогодні близько 11:30 відбувся обстріл селища Козача Лопань Дергачівської громади», – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG