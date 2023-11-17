Війська РФ вночі обстріляли Куп’янськ-Вузловий на Харківщині – ОВА

Російські війська вночі обстріляли Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Близько 03:20 ночі ворог обстріляв смт. Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району, пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих», – написав він у телеграмі.

За його словами, протягом доби під вогнем російських військ перебували щонайменше 17 населених пунктів області, зокрема Куп’янського району.



У Куп’янську обстрілами пошкоджені три приватні будинки та дві господарчі споруди, додав Синєгубов.

За даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку війська РФ вели штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

Куп’янськ-Вузловий українські військові деокупували восени минулого року.