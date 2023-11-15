Війська РФ перегрупувалися і намагаються наступати з кількох напрямків на Куп’янськ – Фітьо

На Куп’янському напрямку війська РФ перегрупувалися і намагаються наступати з кількох напрямків на Куп’янськ, повідомив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Ситуація залишається активною. Ворог перегрупувався, ворог далі наступає з кількох напрямків на Куп’янськ, хоче повторно окупувати місто, адже це важливий логістичний центр, через який здійснювалося постачання провіанту та боєприпасів ворожої армії під час окупації», – сказав він в ефірі телемарафону в середу.

За його словами, на Куп’янському напрямку українські захисники за добу відбили 11 російських атак біля Синьківки, Петропавлівки. Противник завдав 19 авіаударів, а також застосував 25 дронів-камікадзе.

На Бахмутському напрямку війська РФ намагаються відбити втрачені позиції – намагаються атакувати і прощупати слабкі місця в українській обороні. Минулої доби українські війська відбили тут 12 атак, додав Фітьо.

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Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 14 листопада заявив, що війська РФ не відмовляються від своїх планів та продовжують наступальні дії одночасно на кількох східних напрямках.

За його словами, попри великі втрати, російські війська атакують ЗСУ в районі Куп’янська, на півночі та півдні від Бахмута вони намагаються перехопити ініціативу.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. Восени зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися.