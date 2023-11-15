«М'ясні хвилі» та хімзброя: Росія продовжує тиснути на Донбас

Згідно з ранковим звітом Генштабу за 15 листопада, армія Росії продовжує наступ на всій лінії фронту на Сході – на Куп'янськ, Лиман, Авдіївку, Мар'їнку та Старомайорське. Не атакував агресор минулої доби лише на Запорізькому напрямку.

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) підсумував 14 листопада, що російські війська, ймовірно, намагаються перехопити ініціативу на полі бою. Але їм важко буде це зробити через тиск ЗСУ на Мелітопольському напрямку та на лівому березі Дніпра, де Сили оборони мали незначний поступ.

Кремлю доведеться вирішувати – залишити війська для стримування України чи кинути їх на Донбас для підтримки штурмів.

Увечері 14 листопада під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін планує на початку грудня оголосити про своє висування на посаду президента Росії – і йому потрібно показати хоч якийсь тактичний результат на полі бою.

«Росія вже втрачає під Авдіївкою солдатів і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній тиск дуже складно», – зазначив Зеленський.

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Проєкт DeepState заявив, що було зафіксовано два випадки застосування Росією хімічної зброї – на Сватівському та Бахмутському напрямках.

«Швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого в запасах чимало, і який вже неодноразово використовувався проти наших військ», – зазначили аналітики.

Головні питання випуску:

Чи може армія Росії надірватися, втрачаючи майже по тисячі солдатів на добу у «м'ясних штурмах»?

Навіщо загарбники застосовують хімзброю проти бійців ЗСУ і чим це небезпечно?

І на що Кремль може реально розраховувати на полі бою, враховуючи сформований паритет із ЗСУ?