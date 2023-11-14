Зеленський: Росія втрачає під Авдіївкою свої війська і техніку «швидше та масштабніше», ніж під Бахмутом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія втрачає під Авдіївкою свої війська і техніку «швидше та масштабніше», ніж під Бахмутом.

«Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на нашу надзвичайну вдячність. Справжні герої», – сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, що більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, то гіршою для РФ «буде загальна ситуація, загальний перебіг цієї війни».

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 14 листопада заявив, що війська РФ не відмовляються від своїх планів та продовжують наступальні дії одночасно на кількох східних напрямках.

За його словами, попри великі втрати, російські війська атакують ЗСУ в районі Куп’янська, на півночі та півдні від Бахмута вони намагаються перехопити ініціативу.

Аналітики американського Інституту вивчення війни з посиланням на дані російської сторони 14 листопада повідомили, що армія РФ продовжила наступальні операції під Авдіївкою і «досягла підтверджених успіхів».

За даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку протягом доби вів безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області – Сили оборони відбили 15 атак.

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Минулого місяця британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.