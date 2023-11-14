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Генштаб: ЗСУ відбили 18 атак Росії на Мар’їнському напрямку і 15 – на Авдіївському

Військовий Нацгвардії веде вогонь із міномета на лінії фронту поблизу Авдіївки, листопад 2023 року
Військовий Нацгвардії веде вогонь із міномета на лінії фронту поблизу Авдіївки, листопад 2023 року

Протягом дня на фронті зафіксували 57 бойових зіткнень із російськими загарбниками, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 14 листопада.

Штаб називає складною обстановку на сході та півдні України. На півночі ситуація суттєво не змінювалася.

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Командування також звітує, що Сили оборони відбили:

  • сім атак на Куп’янському напрямку, біля Синьківки та Петропавлівки
  • «безуспішні» штурмові дії Росії поблизу Надії та Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку
  • 10 російських атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку
  • 15 атак російських військ біля Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського
  • 18 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині
  • штурмові дії російських військ поблизу Старомайорського на Шахтарському напрямку

Крім того, Збройні сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та штурмові дії в напрямку Бахмута.

Командування повідомляє про 10 авіаційних ударів по місцях зосередження російських військ і техніки, а також збиття двох ударних дронів Shahed-136/131 та керованої авіаційної ракети Х-59. Крім того, ракетні війська ЗСУ уразили шість районів зосередження військових РФ і низку військових цілей.

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