Понад 750 учасників війни проти України отримали ділянки землі в Криму – представництво президента

В анексованому Криму понад 750 учасників війни проти України отримали безкоштовні земельні ділянки – про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим 14 листопада, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Усього сформовано близько 800 земельних ділянок у Сакському та Чорноморському районах. Крім того, на завершальному етапі перебуває формування масиву у Ленінському районі», – зазначили в представництві.

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У жовтні глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що в Криму російська влада підготувала 600 наказів на видачу землі російським військовим, які брали участь у війні проти України.

У грудні 2022 року російський парламент Криму дозволив учасникам війни проти України із Криму безкоштовно видавати земельні ділянки.

7 квітня цього року стало відомо, що підконтрольна Росії влада Криму почала видавати накази про надання земельних ділянок учасникам війни проти України. На першому етапі, за даними російського державного агентства ТАСС, підготували 511 ділянок загальною площею 56 га у Сакському районі.