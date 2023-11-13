Путін передав окупаційній владі Криму акції «ДТЕК Крименерго»

Президент Росії Володимир Путін доручив передати всі акції компанії «Крименерго» у власність російської влади Криму, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Прийняти пропозицію уряду Російської Федерації та Ради міністрів Республіки Крим про передачу у власність Республіки Крим 100 відсотків акцій акціонерного товариства «Крименерго», що перебувають у федеральній власності», – йдеться в указі, опублікованому на російському порталі правової інформації.

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ДТЕК наразі не коментувала цей крок. На початку листопада компанія повідомила про перемогу в Міжнародному арбітражному суді в Гаазі у справі щодо захоплених Росією активів у окупованому Криму.

«Крименерго», що водить до холдингу ДТЕК – найбільша енергетична компанія анексованого Криму, була «націоналізована» у квітні 2014 року.