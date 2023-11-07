У морському порту Керчі перебувають відразу чотири судна – фото

У Керченському морському рибному порту в окупованому Криму перебувають відразу чотири судна, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, додаючи, що подібна присутність суден в акваторії нетипова для цього порту.

Пором Conro Trader під російським прапором (IMO 7711763) перебуває біля причалу для залізничних поромів. За повідомленням кореспондента, на цьому поромі перевозять паливо з Росії до окупованого Криму.

Біля зернового терміналу пришвартоване суховантажне судно. За спостереженнями жителів Керчі, восени 2023 року кількість зерновозів на дорогах значно зросла.

Також, як повідомляли Крим.Реалії, у рибному морському порту біля нафтового терміналу перебуває танкер із закритими даними на борту, і ще одне судно перебуває біля газового терміналу Керченського морського рибного порту.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів окупованого Росією Криму і закрив їх для міжнародного судноплавства. Іноземні судна, які порушують цю заборону, потрапляють під санкції: їх виключають із реєстрів судноплавств і позбавляють права ходити під прапорами деяких держав. Тому капітани суден-порушників приховують заходи до кримських портів, відключаючи автоматичну ідентифікаційну систему (AIS).