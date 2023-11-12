Кримчанку змусили вибачатися за фото з синьо-жовтими предметами

Жительку окупованого Севастополя Катерину Осипову, яка публікувала у своїх соцмережах фотографії з предметами синьо-жовтого кольору (наприклад, із трубочками для пиття та подушками) змусили вибачатися на камеру у відділку поліції на тлі прапора Росії, повідомляє «ОВД-Инфо».

Відповідне відео опублікував повʼязаний із російськими правоохоронними органами телеграм-канал «Севастополь. СМЕРШ», автори якого і написали заяву до поліції на Осипову. На кадрах перелякана дівчина вибачається і каже, що опублікувала фотографії «давно і на емоціях».

З окупованого Криму все частіше надходять повідомлення про переслідування місцевих жителів за дії, які місцева влада трактує як підтримку України. Суди штрафують та заарештовують громадян за виконання українських пісень та гімну, за синьо-жовту атрибутику та одяг. Найчастіше жителів визнають винними у дискредитації російської армії. Десятки таких справ порушуються за заявами авторів двох телеграм-каналів – «Кримський СМЕРШ» та «Севастополь. СМЕРШ».

Навесні після доносу каналу «Кримський СМЕРШ» була затримана татуювальниця Олеся Голубенко – за те, що на прохання клієнта зробила йому татуювання з написом «Крим – це Україна». Голубенко, як і Осипову, змусили вибачатися на камеру у відділку поліції. На кадрах вона заявляла про каяття, підтримку «спеціальної військової операції» (офіційна російська назва війни проти України) і готовність до покарання.