Лубінець і Ташева реагують на затримання студента в окупованому Криму, вимагають покарання Фаріон

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева 13 листопада відреагували затримання в окупованому Криму студента Максима Глебова.

Це сталося після того, як у телеграм-каналі «Ірина Фаріон» (його повʼязують із ексдепутаткою Верховної Ради, членкинею ВО «Свобода») зʼявився лист студента на підтримку позиції політикині щодо неприпустимості російської мови в лавах ЗСУ. Глебов також написав, що чекає приходу Збройних сил України. Цей лист був опублікований 8 листопада без приховування даних студента, за якими його можна було б ідентифікувати.

Лубінець звернувся до Служби безпеки України із закликом відреагувати на дії Фаріон, звинувативши її в публікації особистих даних Глєбова. На його думку, колишня депутатка «вчинила злочин» і «підіграла окупантам», поставивши безпеку студента під загрозу.

Ташева назвала «ницістю і злочином» публікацію повідомлення від людини, яка перебуває на окупованій території. «Я щодня спілкуюся з такими громадянами з Криму... Мені ніколи б і на думку не спало виставити в публічний простір особисте листування, наражаючи людину на небезпеку. Як представник президента України в АР Крим вчинятиму дії, щоб притягти до відповідальності за зазначені дії громадянку», – сказано в повідомленні.

Сама Ірина Фаріон на останні повідомлення наразі не реагувала, Радіо Свобода намагалося звʼязатися з нею, але поки що ці спроби не були успішними.

13 листопада близький до російських силовиків у Криму телеграм-канал «Кримський СМЕРШ» опублікував відео, записане в Центрі протидії екстремізму в Сімферополі. На відео показано, що затриманий хлопець сидить на тлі російського прапора і російською мовою просить вибачення за свої слова. Студент заявив, що з ним «була проведена інтелігентна бесіда», після якої він розкаявся в «неправильних» поглядах.

З окупованого Криму все частіше надходять повідомлення про переслідування місцевих жителів за дії, які російська влада трактує як підтримку України. Суди штрафують та заарештовують громадян за виконання українських пісень та гімну, за синьо-жовту атрибутику та одяг.

Найчастіше жителів визнають винними у дискредитації російської армії. При цьому десятки таких справ порушуються за заявами авторів двох телеграм-каналів – «Кримський СМЕРШ» та «Севастополь. СМЕРШ».

Навесні після доносу з боку каналу «Кримський СМЕРШ» було затримано татуювальницю Олесю Голубенко – за те, що на прохання клієнта зробила йому татуювання з написом «Крим – це Україна».

12 листопада жительку Севастополя Катерину Осипову, яка публікувала у своїх соцмережах фотографії з предметами синьо-жовтого кольору змусили вибачатися на камеру у відділі поліції на тлі прапора Росії.