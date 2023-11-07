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Омбудсмен звернувся до СБУ і поліції через відео зі звинуваченнями щодо мови військових

Дмитро Лубінець закликав усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють
Дмитро Лубінець закликав усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про звернення до правоохоронців після поширення в медіа відео, у якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення стосовно військових, які спілкуються мовами нацменшин.

«Особисто звернувся до відповідних органів державної влади – Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування. Адже порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками – карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України», – написав він у телеграмі.

Лубінець закликав усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа – відповідально ставитися до інформації, яку поширюють.

«Дискримінація та дискредитація будь-кого в Україні заборонена», – додав омбудсмен.

Він не уточнив, про яке відео йдеться, але днями було опубліковано інтерв’ю з колишньою народною депутаткою, членкинею ВО «Свобода» Ірини Фаріон. Серед іншого, вона заявила, що не вважає українцями тих, хто говорить російською мовою, зокрема і військовослужбовців бригади Нацгвардії «Азов» і 3-ї окремої штурмової бригади. Ця заява викликала обговорення в соцмережах та серед деяких військових.

Фаріон наразі не підтверджувала, що йдеться про відео з її інтерв’ю, також не реагувала на заяву Лубінця.

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