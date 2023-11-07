Омбудсмен звернувся до СБУ і поліції через відео зі звинуваченнями щодо мови військових

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про звернення до правоохоронців після поширення в медіа відео, у якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення стосовно військових, які спілкуються мовами нацменшин.



«Особисто звернувся до відповідних органів державної влади – Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування. Адже порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками – карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України», – написав він у телеграмі.

Лубінець закликав усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа – відповідально ставитися до інформації, яку поширюють.

«Дискримінація та дискредитація будь-кого в Україні заборонена», – додав омбудсмен.

Він не уточнив, про яке відео йдеться, але днями було опубліковано інтерв’ю з колишньою народною депутаткою, членкинею ВО «Свобода» Ірини Фаріон. Серед іншого, вона заявила, що не вважає українцями тих, хто говорить російською мовою, зокрема і військовослужбовців бригади Нацгвардії «Азов» і 3-ї окремої штурмової бригади. Ця заява викликала обговорення в соцмережах та серед деяких військових.

Фаріон наразі не підтверджувала, що йдеться про відео з її інтерв’ю, також не реагувала на заяву Лубінця.