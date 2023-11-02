ДТЕК заявляє про перемогу над Росією в Гаазі у справі про активи в Криму

Компанія ДТЕК 2 листопада заявила про перемогу в Міжнародному арбітражному суді в Гаазі у справі щодо захоплених Росією активів у окупованому Криму.

«Арбітраж присудив Росії виплатити українській компанії компенсацію збитків в розмірі 267 мільйонів доларів, що включає проценти та судові витрати на дату рішення. Нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків», – йдеться в заяві компанії.

Пресслужба компанії оприлюднила коментар власника Ріната Ахметова, який висловив думку, що Росія «повинна перебувати під постійним тиском – на полі бою, санкційним, юридичним».

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«Рішення Міжнародного арбітражного суду свідчить, що світова система правосуддя стоїть на стороні правди і справедливості», – заявив він.

Компанія нагадує, що до анексії Криму володіла енергорозподільчою та енергопостачальною компанією ДТЕК Крименерго.

Пресслужба Арбітражного суду в Гаазі наразі не повідомляла про результати розгляду позову. Російське МЗС також їх не коментувало.

Компанія ДТЕК подала позов проти Росії через свої активи в Криму в 2017 році.