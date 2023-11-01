Суд у Лондоні: РФ у суперечці з ексінвесторами ЮКОСа про $60 млрд не може апелювати до імунітету

Росія у судовій суперечці з колишніми акціонерами ЮКОСу про компенсацію у розмірі 60 мільярдів доларів не може апелювати до принципу державного імунітету. Таке рішення, як повідомляє Reuters, 1 листопада ухвалив Високий суд Лондона.

Суддя Сара Кокерілл винесла рішення на користь пов’язаних із колишніми акціонерами ЮКОСу компаній Yukos Universal, Hulley Enterprises і Veteran Petroleum. Вона обґрунтувала рішення тим, що Росія раніше сама погодилася передати суперечку до міжнародного арбітражу в Гаазі.

Колишні акціонери ЮКОСу вимагають від російської влади компенсації за де-факто націоналізацію компанії в середині 2000-их років після арешту й засудження керівника ЮКОСу Михайла Ходорковського. Більшість активів компанії тоді перейшла до національної компанії «Роснефть». Низка колишніх акціонерів ЮКОСу звернулися до Постійної палати третейського суду – міжнародного арбітражу в Гаазі, намагаючись повернути кошти.

У 2014 році арбітраж у Гаазі зобов’язав Москву виплатити акціонерам рекордні понад 50 мільярдів доларів, визнавши російську державу винною у порушенні міжнародних зобов’язань через дії, що призвели до банкрутства ЮКОСу. Росія згодом протягом семи років намагалася оскаржити цей вердикт у різних нідерландських судових інстанціях. Тим часом з урахуванням відсотків сума на сьогодні вже майже досягла 60 мільярдів.

Наприкінці 2021 року остання судова інстанція – Верховний суд Нідерландів – скасувала рішення про виплату Росією $50 мільярдів компенсації колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС. Справа була направлена на новий розгляд до суду в Амстердамі.

У рішенні Верховного суду скасування рішення суду нижчої інстанції пояснювалося процедурними питаннями. При цьому зазначалося, що аргументи Росії про те, що міжнародні зобов’язання були неправильно витлумачені в Гаазі, є неспроможними, як і позиція Москви, що нідерландські суди не мають юрисдикції в цьому питанні.

До суду в Лондоні колишні акціонери ЮКОСу звернулися для того, щоб у випадку, якщо суди в Нідерландах підтвердять сприятливе для них рішення мати можливість вимагати арешту російських активів у Великій Британії.

Москва при цьому дає зрозуміти, що не планує виплачувати гроші за будь-якого рішення судів. У грудні 2020 року Конституційний суд Росії фактично ухвалив, що країна необов’язково має виплачувати ці гроші.