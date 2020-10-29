Справа про 57 мільярдів доларів: Росія просить Нідерланди зупинити виконання рішень у справі ЮКОСа

Росія звернулася до Верховного суду Нідерландів із проханням зупинити виконання рішень за позовами колишніх акціонерів компанії ЮКОС, яким російська влада має виплатити 57 мільярдів доларів. Про це повідомляють російські державні інформагенції з посиланням на уповноваженого Росії при Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) Михайла Гальперіна. Засідання призначене на 30 жовтня.

Верховний суд Нідерландів має оцінити аргументи Росії про численні, на її думку, юридичні помилки в рішенні. Російське міністерство юстиції стверджує, що Апеляційний суд Гааги, який зобов’язав Росію виплатити компенсацію, знехтував тим, що позивачі не були сумлінними інвесторами і неодноразово порушували антикорупційне законодавство. За версією російської влади, колишні акціонери ЮКОСа заволоділи активами шляхом підкупу чиновників, які відповідали за приватизацію.

Компенсацію в 2014 році присудив Третейський суд у Гаазі. У рішенні вказувалося, що Росія фактично експропріювала компанію у її законних власників. За версією суду, влада країни спеціально домагалася банкрутства компанії, щоб отримати її активи і прибрати керівника ЮКОСа Михайла Ходорковського з політики.

Пізніше це рішення було оскаржене Росією і скасоване Окружним судом у Гаазі.

У лютому 2020 року Апеляційний суд Гааги скасував рішення і знову зобов’язав Росію виплатити компенсацію в сумі 57 мільярдів доларів (50 мільярдів основна сума за позовом і 7 мільярдів відсотків). У рішенні суду, крім іншого, вказувалося на суперечності в правовій позиції російської сторони, як аргумент була наведена і колізія з юридичним оформленням анексії Криму.

Основним претендентом на компенсацію може бути колишній віцепрезидент нафтової компанії і член Ради Федерації від Мордовії Леонід Невзлін, підраховувало раніше видання Forbes. У Росії Невзлін заочно засуджений до довічного ув’язнення за організацію вбивств. Він називає своє переслідування політичним, наполягає на своїй невинуватості і видалений із міжнародної бази розшуку Інтерполу.