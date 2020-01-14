ЄСПЛ не побачив політичного переслідування у справі ЮКОСу

Європейський суд із прав людини постановив, що у справі ЮКОСу проти колишніх співвласників компанії Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва було порушене право на справедливий суд. Водночас суд 14 січня відмовився визнати політичним переслідування Ходорковського і Лебедєва. Бізнесменам також відмовили у виплаті компенсацій.

На думку ЄСПЛ, сам факт, що суд виявив у «справі ЮКОСу» порушення Конвенції про права людини, вже є достатньо справедливим задоволенням моральної шкоди, завданої заявникам.

Адвокат Ходорковського, Вадим Клювгант, якого цитує «Інтерфакс», заявив, що захист «задоволений» результатом, хоча, зважаючи на постанову, Ходорковський може звернутися до Верховного суду Росії з приводу його другого вироку.

«Я думаю, що цих висновків достатньо для того, щоб погодитися з нами, що вирок був вигаданим», – додав Клювгант.

Михайло Ходорковський був засуджений у Росії за двома кримінальними справами про економічні злочини. «Міжнародна амністія» присвоїла йому і його колезі Платону Лебедєву статус «в’язнів сумління».

Після того, як бізнесмени провели в колонії більше ніж 10 років, президент Росії Володимир Путін підписав указ про їх помилування. Зараз Ходорковський живе за кордоном. Після від’їзду з Росії він зайнявся громадською діяльністю і відновив роботу просвітницького проєкту «Відкрита Росія».

У 2010 році Ходорковський і Лебедєв були засуджені до 14 років позбавлення волі кожен. Їх визнали винними в розкраданні нафти і відмиванні незаконного прибутку від її продажу. Вони свою провину заперечували.