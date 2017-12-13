У Росії погрожують заблокувати Twitter через «Відкриту Росію»

«Роскомнагляд» погрожує заблокувати в Росії Twitter, якщо протягом доби з нього не буде видалений аккаунт «Відкритої Росії». На сайті руху повідомляється, що така інформація надійшла в листі, направленому представниками сервісу.

У Twitter заявили, що «Роскомнагляд» послався на розпорядження прокуратури про блокування ресурсів, що містять «інформацію, поширювану з порушенням закону». У «Відкритій Росії» наполягають, що ні сайт, ні Twitter руху не містять протизаконної інформації, а також не пов’язані з іноземними організаціями, які в Росії визнані «небажаними».

11 грудня «Роскомнагляд» на вимогу Генеральної прокуратури Росії вніс сайт «Відкритої Росії» в реєстр ресурсів, що містять заклики до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності й інформаційні матеріали іноземної або міжнародної неурядової організації, діяльність якої визнана небажаною на території Росії.

Після цього доступ до сайту був заблокований. Також заблоковані сайти проектів «Відкриті вибори», «Відкритий університет» і особистий сайт засновника руху, екс-керівника ЮКОСу Михайла Ходорковського. Сам він назвав це рішення порушенням конституційної норми про свободу слова і кримінальним злочином проти порядку управління.