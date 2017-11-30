HRW вимагає від Росії припинити застосування закону про «небажані» організації

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала російську владу припинити застосовувати закон про «небажані» організації для тиску на громадян країни.

У прес-релізі, поширеному 30 листопада, правозахисники наголошують, що приводом для порушення адміністративних справ найчастіше стають навіть посилання на сайти організацій, визнаних «небажаними». Причому йдеться про матеріали, опубліковані до присвоєння такого статусу.

Human Rights Watch наполягає, що застосування закону про «небажані» організації порушує право на свободу вираження поглядів і право на свободу асоціації. Вони закріплені Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Європейською конвенцією про права людини. Росія є учасником обох договорів, наголошують правозахисники.

Згідно з чинним російським законодавством, «небажаними» можуть бути визнані іноземні або міжнародні некомерційні організації, які, на думку влади, становлять загрозу для «основ конституційного ладу Росії», її «обороноздатності і безпеки».

На даний час у Росії визнана «небажаною» діяльність понад 10 організацій. Серед них – «Національний фонд на підтримку демократії», «Американсько-російський фонд з економічного і правового розвитку», «Інститут відкритого суспільства» і зареєстрований у Великій Британії рух «Відкрита Росія». За співпрацю з цими організаціями в Росії передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.

Цим організаціям заборонено створювати свої філії і відділення в Росії, поширювати інформацію про свою діяльність, а також здійснювати фінансові операції.

Російські й міжнародні правозахисники неодноразово виступали з критикою цього закону. Amnesty International назвала його «ще одним цвяхом у кришку труни свободи вираження думок і громадянського суспільства в Росії».