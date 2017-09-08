Правозахисники засудили нові переслідування в Росії у справі «небажаних організацій»

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch засудила адміністративне переслідування в Росії Центру вивчення екстремізму «Сова» і його керівника Олександра Верховського у справі про так звані «небажані організації».

Як заявив директор Human Rights Watch у справах Європи і Середньої Азії Г’ю Вільямсон, дії російських правоохоронців є наочним прикладом використання закону про «небажані організації» для «придушення громадянського суспільства і придушення свободи слова у країні».

У четвер центр «Сова» повідомив, що проти нього і його директора порушили адміністративні справи за статтею про «небажані організації». Приводом для розслідування стали посилання на сайти американського Національного фонду підтримки демократії і міжнародної доброчинної організації «Відкрите суспільство» фінансиста і філантропа зі США Джорджа Сороса, що були раніше на сайті центру. Ці організації, що раніше надавали центрові «Сова» фінансування, були визнані в Росії «небажаними». На цей час посилання на їхні сайти з сайту «Сови» вже зняли.

Центрові загрожує штраф на суму до 100 тисяч рублів (за нинішнім курсом понад 45,5 тисяч гривень). У центрі ці справи називають тиском із боку влади.

У грудні минулого року Міністерство юстиції Росії примусово внесло центр «Сова» до реєстру так званих «іноземних агентів», а в лютому нинішнього центр оштрафували на 300 тисяч рублів (нині це понад 136,5 тисяч гривень) за відмову зарєструватися як «іноземний агент» добровільно.

Закон, відомий як «закон про небажані організації», ухвалили в Росії у травні 2015 року. «Небажаними» визнаються іноземні чи міжнародні неурядові організації, що, на думку російської влади, «становлять загрозу» засадам конституційного ладу Росії, її обороноздатності і безпеці. Правозахисники в Росії і за кордоном не раз критикували цей закон.