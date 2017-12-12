Генпрокуратура Росії вимагає заблокувати сайти «небажаних організацій»

Генеральна прокуратура Росії вимагає від «Роскомнагляду» заблокувати сайти всіх так званих «небажаних організацій», йдеться в повідомленні на сайті російського медіа регулятора.

Всього в Росії визнана «небажаною» діяльність 11 організацій. Серед них – «Національний фонд на підтримку демократії», «Американсько-російський фонд з економічного і правового розвитку», «Інститут відкритого суспільства» і зареєстрована у Великій Британії організація «Відкрита Росія».

11 грудня через закон про «небажані організації» були заблоковані кілька сайтів руху «Відкрита Росія». Це сталося, незважаючи на те, що проект не має відношення до однойменної британської організації.

Засновник «Відкритої Росії», колишній керівник російської нафтової компанії ЮКОС Михайло Ходорковський назвав блокування сайтів його руху «зловживанням службовим становищем представниками кремлівської злочинної групи, що ховаються під вивіскою Генпрокуратури Росії».

У листопаді Держдума Росії ухвалила закон, що дозволяє Генеральній прокуратурі країни блокувати сайти «небажаних організацій» без рішення суду.