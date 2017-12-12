Заснований Ходорковським рух заявляє про блокування свого сайту в Росії

Громадська організація «Відкрита Росія», заснована колишнім керівником російської нафтової компанії ЮКОС Михайлом Ходорковським, повідомила про блокування сайту руху. Як йдеться в повідомленні організації на сторінці у Twitter, від понеділка сторінка не відкривається через більшість провайдерів.

Повідомляється, що причиною блокування сайту руху є нібито інформація, що «містить заклики до масових безладів, здійснення екстремістської діяльності, або розповсюдження інформаційних матеріалів іноземної та міжнародної неурядової організації, діяльність якої визнана небажаною на території Російської Федерації».

У листопаді Держдума Росії ухвалила закон, який дозволяє Роскомнагляду на вимогу Генпрокуратури негайно блокувати матеріали, видані і поширені іноземною або міжнародною неурядовою організацією, діяльність якої визнана небажаною на території Росії. «Відкрита Росія» такою організацією не є, йдеться в публікації на сайті руху, доступному в інших країнах.