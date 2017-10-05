Росія: у політолога Станіслава Бєлковського пройшов обшук у справі ЮКОСа

У російського політолога Станіслава Бєлковського у четвер пройшов обшук у справі ЮКОСа, про це він сам повідомив в коментарі телеканалу «Дождь».

«Слідчі хотіли доказів того, що я відмив гігантські мільярди фондів Михайла Ходорковського і зокрема використовував ці кошти для ведення власної президентської кампанії», – розповів Бєлковський.

За його словами, обшук розпочався вранці і тривав близько трьох годин.

Силовики, за його словами, вилучили у Бєлковського техніку.

Координатор правозахисного відділення «Відкритої Росії» Поліна Немирівська розповіла виданню «Новая газета», що у Бєлковського, зокрема, вилучили всі телефони і комп’ютер.

Вранці 5 жовтня до співробітників руху «Відкрита Росія», заснованого колишнім керівником колишньої російської нафтової компанії ЮКОС, Михайлом Ходорковським, прийшли слідчі з постановою про обшук у справі ЮКОСа, яка була порушена ще у 2003 році. Про це повідомили у самій організації.

26 квітня російська влада визнала зареєстровану у Великобританії організацію «Відкрита Росія», засновану колишнім керівником ЮКОСа Михайлом Ходорковським, «небажаною». Наступного дня в офісі однойменного руху в Москві пройшов обшук.

Колишній нафтовий магнат, екс-співвласник компанії ЮКОС Михайло Ходорковський понад 10 років був в ув’язненні в Росії за двома кримінальними справами про податкові й інші фінансові порушення, другу з яких правозахисники називають суто політичною. Він покинув Росію після того, як президент Володимир Путін помилував його у грудні 2013 року. Ходорковський живе переважно у Швейцарії і Великобританії.