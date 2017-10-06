Вічна справа «ЮКОСа»

В головному офісі «Відкритої Росії», організації Михайла Ходорковського, в Москві відбулися обшуки. Але спершу співробітники спецзагону швидкого реагування поліції разом із оперативниками прийшли у приватні квартири. Перші обшуки почалися о 6-й ранку вдома в батьків очільника руху «Відкрита Росія» Олександра Соловйова і у виконавчого директора руху Тимура Валєєва.

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У цьому обшуці брала участь знімальна група телеканалу «РЕН». На записі видно, як Валєєву ставлять запитання на камеру в той момент, коли йому викручує руку оперативник. Дещо пізніше співробітник «РЕН» уже сам ставить запитання другові Валєєва.

Поліцейські обшукали і редакцію Центру управління розслідуваннями – одного з підрозділів «Відкритої Росії», всюди вилучали техніку.

Менеджер правозахисного проекту «Відкритої Росії» Поліна Немировська розповіла, що обшуки у «Відкритій Росії», на її думку, приурочені до дня народження Володимира Путіна – 7 жовтня йому виповнюється 65 років.

Іншої думки дотримується політолог Станіслав Бєлковський, якого теж несподівано обшукали співробітники Слідчого комітету Росії. «Слідчі набирають дані, щоб довести, що гігантські мільярди Ходорковського відмивали люди в Росії», – сказав Бєлковський в інтерв’ю телеканалові «Дождь». Під час обшуку силовики показали йому постанову зі згадуванням першої справи ЮКОСа – як і всім іншим.

Це «материнська справа» компанії, за якою російський суд засудив Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва, чільних керівників колишньої нафтової компанії «ЮКОС». Про те, як справа, порушена 14 років тому, може бути пов'язаною з сьогоднішніми обшуками, пояснює адвокат Вадим Клювгант, який захищав Михайла Ходорковського під час другого процесу в Росії у справі «ЮКОСа».

– Справа 4103 була порушена ще Генеральною прокуратурою, тоді ще Слідчого комітету не було, у 2003 році, і предметом розслідування було те, як було приватизовано підприємство «Апатит» в Мурманській області.

– Так звана друга справа «ЮКОСа», ви представляли там інтереси Ходорковського.

– Там, мов чорти з табакерки, без кінця вискакували справи. Просто за законом такі фокуси робити не можна, це маніпуляції, які нічого спільного з законними рішеннями не мають.

– Чи можуть бути для чергової претензії або чергових обшуків, або чергового діставання з портфеля цієї «материнської справи», приводом ті самі претензії, 50 мільярдів доларів, про які говорив Станіслав Бєлковський, які Росія повинна виплатити акціонерам «ЮКОСа» за рішенням суду міжнародного?

– Я бачив у викладі «Інтерфаксу» коментар речника Слідчого комітету, де саме так і сказано. Я не знаю, я не можу оцінити достовірність цього коментаря, це питання до «Інтерфаксу», я читав це на стрічці «Інтерфаксу».

Там було сказано, що у зв’язку з тим, що акціонерами і різними юридичними особами, пов’язаними з акціонерами «ЮКОСа», висуваються в іноземних судах такі претензії до Росії, Слідчий комітет продовжує щось там з’ясовувати, як купувалися акції, як викрадалися грошові кошти. Які акції, які грошові кошти, як це все пов’язано між собою і зі справою 4103 – не пояснюється, але причинно-наслідковий зв’язок саме такий.

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