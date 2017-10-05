Росія: співробітники «Відкритої Росії» заявляють про обшуки в їхніх домівках у справі ЮКОСа

Вранці 5 жовтня до співробітників руху «Відкрита Росія», заснованого колишнім керівником Михайлом Ходорковським, прийшли слідчі з постановою про обшук у справі ЮКОСа, яка була порушена ще у 2003 році. Про це повідомляється на сайті організації.

Обшуки проводяться в квартирі у головного редактора «Відкритої Росії» Вероніки Куцилло, у батьків очільника цього руху Олександра Соловйова, у системного адміністратора редакції Артема Мініча і у дочки головного редактора «Центру управління розслідуваннями» Андрія Коняхіна, мовиться у повідомленні.

Як написав у Twitter Олександр Соловйов, в 2003 році, коли було порушено справу, він навчався у 8-му класі.

Під час обшуку в нього вилучили телефон, комп'ютер і цифровий фотоапарат-мильницю.

У лютому у справі ЮКОСа і «Відкритої Росії» був проведений обшук в квартирі журналістки і правозахисниці Зої Свєтової.

Раніше деякі співробітники руху теж були допитані у справі ЮКОСа.

У червні заступник голови руху «Відкрита Росія», координатор відділення руху в російському Татарстані Ілля Новиков заявляв, що «тимчасово» виїхав із Росії через переслідування правоохоронних органів.

26 квітня російська влада визнала зареєстровану у Великобританії організацію «Відкрита Росія», засновану колишнім керівником ЮКОСа Михайлом Ходорковським, «небажаною». На наступний день в офісі однойменного руху в Москві пройшов обшук.

Колишній нафтовий магнат, колишній співвласник компанії ЮКОС Михайло Ходорковський понад 10 років відбув в ув’язненні в Росії за двома кримінальними справами про податкові й інші фінансові порушення, другу з яких правозахисники називають суто політичною. Він залишив Росію після того, як президент Володимир Путін помилував його у грудні 2013 року. Ходорковський живе переважно у Швейцарії і Великобританії.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила російську владу в спробі повністю заборонити рух у Росії.