Заступник голови руху «Відкрита Росія» виїхав з Росії, заявив про тиск

Заступник голови руху «Відкрита Росія», координатор відділення руху в російському Татарстані Ілля Новиков заявляє, що «тимчасово» виїхав із Росії через переслідування правоохоронних органів.

Як повідомляється на сторінці Новикова у «ВКонтакте», поліцейські «шляхом шантажу і залякування» намагаються залучити його як свідка «в очевидно сфабрикованих кримінальних справах». Новіков наголосив, що повернеться в Росію за першої можливості.

У кінці травня в офісі компанії «Райден» в Казані, яку очолює Новиков, пройшли обшуки, в ході яких поліція вилучила бухгалтерську документацію і ноутбуки. У кінці квітня Новикова заарештували на п’ять діб за організацію акції «Набрид», яка 29 квітня відбулася в багатьох містах Росії з метою закликати президента Росії Володимира Путіна відмовитися від участі у виборах глави держави в 2018 році.

26 квітня російська влада визнала зареєстровану у Великобританії організацію «Відкрита Росія», засновану колишнім керівником ЮКОСа Михайлом Ходорковським, «небажаною». На наступний день в офісі однойменного руху в Москві пройшов обшук.

Колишній нафтовий магнат, колишній співвласник компанії ЮКОС Михайло Ходорковський понад 10 років відбув в ув’язненні в Росії за двома кримінальними справами про податкові й інші фінансові порушення, другу з яких правозахисники називають суто політичною. Він залишив Росію після того, як президент Володимир Путін помилував його у грудні 2013 року. Ходорковський живе переважно у Швейцарії і Великобританії.