У співробітників «Відкритої Росії» відбулися обшуки у справі ЮКОСа

Вранці 5 жовтня до співробітників «Відкритої Росії» прийшли слідчі з постановою про обшук у справі ЮКОСа, яка була порушена ще в 2003 році, повідомляється на сайті організації.

Обшуки проводили в квартирі у батьків голови однойменного руху Олександра Соловйова, у системного адміністратора редакції Артема Мініча, у головного редактора «Відкритої Росії» Вероніки Куцилло і у дочки головного редактора Центру управління розслідуваннями Андрія Коняхіна.

Із квартири батьків Соловйова вилучили телефон, комп'ютер і цифровий фотоапарат-«мильницю».

Слідча група також приїхала в московський офіс «Відкритої Росії». Під час обшуків у виконавчого директора руху Тимура Валєєва також була присутня знімальна група телеканалу РЕН.

На кадрах показано, як один із оперативників сидить у Валєєва на спині. На його прохання зателефонувати адвокату чоловік відповів: «Ви вже зателефонували».

Через кілька годин обшук відбувся і в політолога Станіслава Бєлковського, також у справі ЮКОСа.

У лютому провели обшук у квартирі журналістки і правозахисниці Зої Свєтової. Він був санкціонований Басманним судом російської столиці і проводився «у справі ЮКОСа і «Відкритої Росії».

У співробітників «Відкритої Росії» також проходили обшуки наприкінці 2015 року. Того разу візити слідчих збіглися з прес-конференцією Михайла Ходорковського, на якій той різко розкритикував дії і політику Кремля.

Раніше в червні 2017 року генпрокурор Росії Юрій Чайка заявив, що громадська організація «Відкрита Росія» на іноземні гроші фінансує мітинги та інші заходи опозиції в Росії. Про це він розповів на парламентських слуханнях Ради Федерації зі «Запобігання втручання у внутрішні справи Росії».

Раніше Генпрокуратура Росії визнала небажаною на території країни роботу трьох іноземних НКО, пов'язаних із «Відкритою Росією»: OR (Otkrytaya Rossia) («Відкрита Росія», Великобританія), Institute of Modern Russia, Inc («Інститут сучасної Росії», США) і Open Russia Civic Movement, Open Russia (Громадський мережевий рух «Відкрита Росія», Великобританія).

Новий голова «Відкритої Росії» Олександр Соловйов наголосив, що рух заснований відповідно до російських законів. Він «не є дочірньою структурою жодної з організацій, які вказані в повідомленні Генеральної прокуратури», – зауважив він.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»