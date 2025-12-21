Директорка розвідки США заперечила, що Путін хоче захопити всю Україну і деякі країни Європи

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард заперечила повідомлення про те, що Росія прагне захопити всю Україну і деякі країни Європи. Раніше в ЗМІ з’явилася така інформація з посиланням на висновки американських спецслужб.

Габбард назвала це «брехнею й пропагандою» «розпалювачів війни», які хочуть «підірвати невпинні зусилля президента Трампа щодо припинення цієї кривавої війни».

«Правда полягає в тому, що розвідувальне співтовариство США інформувало політиків…, що, за оцінками розвідки США, Росія прагне уникнути більшої війни з НАТО. Розвідка також вважає, що, як показали останні кілька років, дії Росії на полі бою свідчать про те, що вона наразі не має можливості завоювати й окупувати всю Україну, не кажучи вже про Європу», – написала директорка розвідки в соцмережі X.

Раніше інформаційні агентства цитували джерела, за даними яких, звіти американської розвідки попереджають, що російський лідер Володимир Путін прагне захопити всю Україну й повернути територію, яка раніше належала колишній радянській імперії, що суперечить офіційним твердженням США про те, що Росія прагне мирної угоди.

Путін неодноразово стверджував, що не становить загрози для Європи.

«Розвідка завжди зазначала, що Путін хоче більшого, – сказав агенції Reuters Майк Квіглі, член Комітету з розвідки Палати представників від Демократичної партії. – Європейці переконані в цьому. Поляки абсолютно переконані в цьому. Балтійські країни думають, що вони перші».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше неодноразово заявляли, що Кремль не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах для припинення війни проти України, і що не спостерігають ніяких ознак того, що Кремль готовий «прийняти щось менше, ніж капітуляція України» перед усіма його воєнними вимогами.

Восени Інститут вивчення війни написав у своєму звіті, що Росія вступила в «нульову фазу» своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО.

У вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору. Росія звинувачення відкидає.

Розвідки європейських країн не виключають нападу Росії на країни Балтії впродовж найближчих років. У вересні генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія і Китай готуються до довгострокової конфронтації.

