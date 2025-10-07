ISW проаналізував останню заяву СЗР Росії: це частина кампанії з підготовки до можливої ​​війни з НАТО

Росія, схоже, прискорює фазу створення інформаційних та психологічних умов своєї кампанії з підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував останню заяву Служби зовнішньої розвідки Росії.



Аналітики вважають, що заява СВР від 6 жовтня є продовженням її подібних заяв про фальшиві операції, спрямовані проти європейських держав, таких як Польща, Молдова та Сербія, і в останні тижні СВР все частіше робить такі заяви, що становить нову узгоджену модель діяльності.

У ISW припускають, що Росія, схоже, проводить узгоджені підготовчі заходи в рамках етапу створення фізичних і психологічних умов для військових надзвичайних ситуацій – протягом останніх років Росія здійснювала різноманітні відкриті та приховані атаки проти держав НАТО, такі як диверсійні операції, глушіння GPS та підпали. З осені 2025 року Росія різко посилила ці атаки на держави НАТО, зокрема за допомогою вторгнень дронів у повітряний простір НАТО.

«Ця модель організованої діяльності свідчить про те, що Росія вступила в першу фазу підготовки до переходу на вищий рівень війни, ніж той, в якому Росія зараз бере участь, наприклад, до майбутньої війни між НАТО і Росією», – йдеться у звіті.

На даний момент ISW не оцінює, чи вирішив Кремль вступити в таку війну вищого рівня і в які терміни Кремль може це зробити. Аналітики вважають, що Росія реалізує довгострокові плани, які можуть бути частиною підготовки до майбутньої війни між НАТО і Росією, такі як реструктуризація військових округів Росії на її західному кордоні та розбудова військових баз на кордоні з Фінляндією.

Також ISW не спостерігає ознак того, що Росія активно готується до негайного конфлікту з НАТО на даний момент.

В Інституті вивчення війни вважають, що відкриті та приховані атаки Росії та заяви про фальшиві прапори служать Москві для досягнення багатьох цілей як на міжнародному рівні, так і всередині країни.

«Росія прагне посіяти страх серед європейського населення та розколоти рішучість НАТО. Широкий спектр типів та місць атак і заяв про фальшиві прапори має на меті створити відчуття, що загроза насильства поширюється по всій Європі. Росія прагне використати страх в Європі, щоб отримати поступки у своїй війні проти України та можливій майбутній війні між НАТО і Росією. Росія намагається змусити європейців зменшити свою підтримку України, побоюючись, що продовження підтримки посилить відкриті або приховані атаки Росії», – йдеться у звіті.

Крім того, використання Кремлем повторюваних заяв СВР про фальшиві прапори має на меті вплинути на погляди російського населення на Захід, звинувачуючи західних акторів, а не Росію, у відповідальності за атаки або загрозу атак., Москва створює умови для виправдання та мобілізації громадської підтримки будь-якої можливої майбутньої російської агресії проти НАТО, додають в ISW.



6 жовтня Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) заявила, що Велика Британія планує, щоб група проукраїнських росіян, які воюють за Україну, здійснила напад на корабель ВМС України або іноземне цивільне судно в європейському порту. СВР заявила, що диверсанти стверджуватимуть, що діяли за наказом Москви, і що Великобританія планує оснастити групу китайським підводним обладнанням, щоб звинуватити Китай у підтримці агресії Росії проти України.