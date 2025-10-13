В ISW проаналізували повідомлення про «зелених чоловічків» поблизу кордону Естонії з РФ

Росія вступила в «нульову фазу» своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики проаналізували повідомлення про те, що 10 жовтня естонська влада тимчасово закрила ділянку дороги, що проходить через російську територію поблизу російсько-естонського кордону, після того, як естонські прикордонники помітили невелику групу російських військовослужбовців без знаків розрізнення в цьому районі.

«Росія нещодавно активізувала свої приховані й відкриті атаки на Європу, вступивши у «нульову фазу» – фазу створення інформаційно-психологічного стану – своєї кампанії з підготовки до можливої війни між НАТО і РФ у майбутньому. Ця подія (в Естонії – ред.) є першим випадком, коли ISW спостерігає «зелених чоловічків» (евфемізм, який Кремль використовує для позначення російських військових сил у формі без розпізнавальних знаків), які діють поблизу держави НАТО в контексті кампанії «нульова фаза», – йдеться у звіті.

Читайте також: Країни Балтії розробляють план евакуації 1,2 мільйона людей у разі нападу Росії

Минулого тижня Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії (PPA) повідомив, що закрив проїзд через так званий «Саатсеський чобіт» – виступ території Росії, який проходить на території села Саапсе. 11 жовтня місцеві медіа повідомили з посиланням на PPA, що естонські прикордонники помітили рух більш чисельного, ніж зазвичай, загону на російському боці кордону.

За даними поліції, проїзд дорогою, що частково проходить територією Псковської області РФ, закрили для запобігання можливим провокаціям й інцидентам, а також для забезпечення безпеки жителів Естонії.

У вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору. Зокрема, близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії минулого тижня, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

Росія звинувачення відкидає.

Розвідки європейських країн не виключають нападу Росії на країни Балтії впродовж найближчих років. У вересні генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія і Китай готуються до довгострокової конфронтації.