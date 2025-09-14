В ЄС російський безпілотник у повітряному просторі Румунії назвали «бездумною ескалацією»

Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас назвала порушення повітряного простору Румунії російським безпілотником «ще одним неприйнятним порушенням» суверенітету члена ЄС.

«Це продовження бездумної ескалації загрожує регіональній безпеці. Ми солідарні з Румунією. Я тісно контактую з румунським урядом», – написала Каллас у соцмережі X 14 вересня.

Сьогодні вранці Міністерство оборони Румунії заявило, що безпілотник, помічений напередодні ввечері в румунському повітряному просторі, був російським. Йдеться про БпЛА типу «Герань», що використовується для атак РФ на Україну, заявило міністерство.

За даними відомства, дрон пролетів близько 50 хвилин із північного сходу на південний захід уздовж Кілійського рукава Дунаю, який утворює румунсько-український кордон. Пізніше безпілотник попрямував у бік України і залишив повітряний простір Румунії. Два румунські винищувачі F-16 піднялися в повітря і спостерігали за дроном.

Пілоти F-16 отримали дозвіл від своїх командирів стріляти по безпілотнику, але «вони оцінили супутні ризики і вирішили не відкривати вогонь», йдеться у заяві Міноборони Румунії.

Цей інцидент стався після того, як Польща збила кілька з майже 20 російських безпілотників, яку порушили її повітряний простір 10 вересня. Це був перший випадок, коли сили НАТО відкрили вогонь по російських цілях із моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Міноборони Росії інцидент у Румунії не коментувало.

Після порушення повітряного простору Польщі дронами РФ у російському відомстві стверджували, що його війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».