Румунські винищувачі були «близькими до збиття» російського дрона – Міноборони

Румунські винищувачі були «близькими до збиття» російського дрона, але він полетів в Україну, повідомив міністр оборони країни Йонуц Моштяну.

За його словами, радари зафіксували дрон, який наближався до повітряного простору Румунії. Для його перехоплення підняли два винищувачі F-16.

«Літаки злетіли та побачили дрон, вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Дрон летів дуже низько і в якийсь момент полетів до України. Дрон залишив повітряний простір, повернувшись до України», – сказав румунський міністр.

Він додав, що через ухвалений навесні закон, румунські пілоти можуть відкривати вогонь по безпілотниках, які порушують кордон країни.

Моштяну також наголосив, що «провокації з боку Росії стаються приблизно щотижня і Румунія реагує на них системно».

Водночас очільниця МЗС країни Оана Цою зазначила, що порушення повітряного простору дроном РФ тривало 50 хвилин, а потім дрон полетів в Україну. Весь цей час його відстежували два винищувачі F-16, а ще два союзні німецькі винищувачі Eurofighter «були напоготові».

Міністерка заявила, що люди не перебували в небезпеці, «але такі дії Росії є неприйнятними та безрозсудними».

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 км і був у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

За даними польської влади, під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі, їх збили сили НАТО.

В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.



