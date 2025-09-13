«Неприйнятна й небезпечна подія»: Рубіо про російські дрони в Польщі

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо 13 вересня прокоментував вторгнення російських безпілотників до повітряного простору Польщі. Його слова цитують західні медіа.

«Ми думаємо, що це неприйнятна, невдала й небезпечна подія», – заявив він журналістам, перш ніж вирушити в поїздку до Ізраїлю й Великої Британії.

Він визнав, що дрони були «запущені навмисно», але не висловив впевненості щодо того, чи вони були спрямовані саме на Польщу. У разі відповідних доказів, за словами Рубіо, це буде «дуже ескалаційним кроком».

«Є також низка інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б мати всі факти та проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж ухвалювати конкретні рішення», – додав держсекретар.

Влада Польщі повідомила, що під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі, їх збили сили НАТО. В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО. Вартість ракет, використаних для збиття дронів, у десятки разів перевищує вартість збитих ними об’єктів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що масове вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі 10 вересня могло бути помилкою.

Натомість прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив: «Ми також хотіли б, щоб атака дронів на Польщу була помилкою. Але це не так. І ми це знаємо».

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.







