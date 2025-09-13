Коли закінчиться війна і що зупинить Путіна? Думки Гербста, Епплбаум і Ґалера

Війна Росії проти України не завершиться швидко. Її кінець настане лише тоді, коли Кремль усвідомить: захопити та перемогти Україну неможливо. І щоб це Росія усвідомила, потрібне не лише військове посилення України, а й економічний та політичний тиск Заходу. У цьому сходяться три західні експерти – історикиня та лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбаум, євродепутат Міхаель Ґалер та колишній посол США в Україні Джон Гербст. Вони попереджають: шлях до завершення війни потребує часу і рішучих дій.

Своїми думками про перспективи та реалістичні шляхи закінчення війни експерти ексклюзивно поділилися з Радіо Свобода на полях щорічної зустрічі «Ялтинської європейської стратегії» (YES), яка відбулася у Києві. Ключовою темою цьогорічної зустрічі стало питання «Як закінчити війну?»

«Не думаю, що війна наближається до завершення»

«Я не думаю, що війна наближається до завершення. Я думаю, що для закінчення війни знадобиться багато часу», – так на запитання Радіо Свобода про перспективи завершення російсько-української війни відповів американський дипломат, колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Адміністрація Трампа запропонувала йому поступки, але це лише розпалює апетит Путіна

На його думку, очільник Кремля Володимир Путін досі прагне захопити значно більші території України.

А поступки, які пропонує Кремлю адміністрація президента США Дональда Трампа в обмін на мир, лише підштовхують Путіна до нових агресивних дій.

«Адміністрація Трампа запропонувала йому поступки для укладення миру, але це лише розпалює апетит Путіна до завоювання більшої частини України», – зазначив експосол у коментарі Радіо Свобода.

Війна триватиме доти, доки росіяни не усвідомлять неможливість перемоги, вважає Енн Епплбаум, лауреатка Пулітцерівської премії, історикиня та журналістка.

Війна закінчитьсяі, коли росіяни зрозуміють, що не можуть розгромити Україну

«Ця війна закінчиться тоді, коли росіяни зрозуміють, що вони не можуть перемогти. Коли вони усвідомлять, що не можуть розгромити Україну і що Україна не стане частиною російської імперії», – зазначила Епплбаум у коментарі Радіо Свобода.

Думку про те, що Путін має усвідомити, що не може виграти війну, підтримує і депутат Європейського парламенту Міхаель Ґалер. Він каже, що Кремлю необхідно дати чіткий сигнал.

«І в кращому випадку, він повинен отримати це повідомлення від усіх нас, в тому числі і від США. Наразі, на жаль, це не так», – констатував Радіо Свобода євродепутат від Німеччини.

Санкції і тиск – Росії, зброя і підтримка – Україні

І переконувати Росію у тому, що вона не може виграти війну можна політично, економічно та військово – або шляхом поєднання всіх трьох підходів, так вважає Енн Еплбаум.

На її думку, Захід має і далі демонструвати європейську – і загалом світову – солідарність із Україною. Історикиня нагадала, що нині «Коаліція охочих» налічує 35 країн.

«Подальші поставки Україні, особливо далекобійної зброї, що дозволить продовжувати успішні удари по російських нафтопереробних заводах та інших економічних цілях, а також розширення санкцій та посилення санкційного тиску – це і є той шлях, який переконає росіян у тому, що вони не переможуть», – резюмувала лауреатка Пулітцерівської премії.

Щодо часових рамок, то, за словами Епплбаум, чим швидше партнери зможуть «посилити підтримку України, тим швидше закінчиться війна».

Для того, щоб встановити стабільний і міцний мир, нині необхідно тиснути на Росію, пояснює свою позицію також дипломат Джон Гербст.

«Ми маємо чинити серйозний тиск на Росію, надаючи Україні сучасне озброєння та запроваджуючи санкції проти РФ», – каже колишній посол.

Водночас, щодо готовності Трампа до запровадження санкцій проти Кремля, Гербст визнає: «здається, американський президент робить це неохоче».

Втім, на його думку, якщо Трамп справді прагне досягти своєї мети, йому доведеться вдатися до цього кроку. «В якийсь момент є непогані шанси, що він це зробить», – підсумував дипломат.

Тим часом, у Кремлі заявили, що нині констатують паузу у перемовинах Росії з Україною, сказав 12 серпня речник Путіна Дмитро Пєсков. Хоча і додав, Москва готова продовжувати мирні переговори, але цьому «заважають європейці».

Маємо змусити росіян усвідомити, що перемоги не буде

«Це чіткий сигнал. З їхнього боку немає жодного бажання вести переговори, бо вони думають, що переможуть. І, як я вже казав, ми маємо змусити їх (росіян – ред.) усвідомити, що перемоги не буде», – реагує на заяву Кремля депутат Європарламенту Міхаель Ґалер.

Він переконаний, щоб змусити Путіна погодитися хоча б на припинення вогню, партнери повинні надати Україні набагато більше озброєння, зокрема, далекобійного.

«Постачати дійсно те, що їм потрібно, тому що в іншому випадку всі інші дискусії – порожні гарантії безпеки. Це те, що потрібно робити після завершення бойових дій», – каже європейський політик.

«У здатності НАТО захистити себе є слабкі місця»

Атака Росії дронами на Польщу на початку тижня, під час якої у повітряному просторі країни НАТО опинилися майже два десятки безпілотників, які вперше довелося збивати польським військовим, викликає велику стурбованість, ділиться Міхаель Ґалер.

«Путін випробовує нас, і якщо ми реагуємо недостатньо рішуче, він випробовуватиме нас далі й просуватиметься ще більше. Тому нам потрібно відповідати належним чином», – вважає євродепутат від Німеччини.

Він переконаний, що союзникам слід узгодити спільні дії і відреагувати на російську атаку безпілотниками не лише словами, а й конкретними діями.

Ми повинні використовувати нашу протиповітряну оборону для захисту західних регіонів України від ракет

«Наприклад, закупити оборонні дрони в України, яка має найкращі розробки. Також ми повинні використовувати нашу протиповітряну оборону для захисту західних регіонів України від ракет (але не від дронів, адже це занадто дорого для таких систем). Я переконаний: такий підхід необхідний, щоб надіслати Путіну чіткий сигнал – він не може безкарно продовжувати випробовувати нас. Ми відповідаємо», – сказав Радіо Свобода Міхаель Ґалер.

Те, що сталося в Польщі, показує, що НАТО і Польща ще «не готові протистояти загрозі російських безпілотників», так ситуацію із російською атакою коментує колишній посол США в Україні Джон Гербст.

«Європі потрібно, як кажуть ваші військові вже кілька місяців, бути розумнішими у боротьбі із загрозою безпілотників. Я вважаю, що НАТО має здатність захистити себе, але в цій здатності явно є слабкі місця. І ми щойно дізналися про це на прикладі атаки дронів», – пояснив свою думку дипломат.



